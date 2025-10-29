ALÔ ALÔ

Pedro Tourinho e Kevin David se casam em cerimônia especial em Salvador após cinco anos de relacionamento

Cerimônia aconteceu no último sábado (25) na Casa Pia de São Joaquim

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:00

Pedro Tourinho e Kevin David Crédito: reprodução

Pedro Tourinho e Kevin David oficializaram a união no sábado, em uma cerimônia realizada na Casa Pia de São Joaquim, em Salvador. O evento reuniu cerca de 200 convidados e contou com a presença de diversos nomes conhecidos do cenário artístico e cultural, como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Regina Casé, Daniela Mercury, Carolina Dieckmann, Fernanda Paes Leme, Astrid Fontenelle e Alice Wegmann, além do prefeito de Salvador, Bruno Reis.

Juntos há cerca de cinco anos, os noivos optaram por uma celebração repleta de simbolismo. O convite trazia um pedido especial aos convidados: que todos comparecessem vestindo branco, reforçando o clima de união e renovação. A cerimônia foi conduzida por Val Benvindo.

Ex-secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho é reconhecido nacionalmente por sua atuação no campo da comunicação e do entretenimento. Já Kevin David é diretor de criação e DJ, com mais de nove anos de experiência em comunicação, cultura e branding. Nascido na favela do Sapé, na Zona Oeste de São Paulo, Kevin é fundador e diretor criativo da KELE AG.

Destaque no NY Times

A cidade de Salvador foi destaque em uma publicação do New York Times, que descreveu a capital baiana como “a cidade brasileira onde as festas se estendem do penhasco até o mar”. O texto, assinado pelo jornalista Michael Snyder, foi publicado na última sexta-feira na T Magazine, revista de estilo e cultura do veículo norte-americano. O repórter, que visitou a cidade em junho, destacou o turismo criativo e o papel dos artistas locais na formação cultural da capital. Segundo ele, “a cidade nunca deixou de pulsar”. Durante sua passagem por Salvador, Snyder produziu um guia especial com a colaboração de quatro personalidades locais — o designer Daniel Jorge, o músico Tiganá Santana, a chef Angeluci Figueiredo e a artista Nádia Taquary —, que compartilharam seus lugares favoritos na cidade.

Lançamento em Salvador

A atriz Marina Ruy Barbosa participou pré-estreia da série Tremembé – A Prisão dos Famosos, nova produção do Prime Video. O evento, exclusivo para convidados, foi realizado ontem à noite, no UCI Orient, no Shopping Barra, e exibiu com exclusividade as primeiras cenas da trama, que estreia oficialmente no dia 31 de outubro na plataforma de streaming. Na produção, Marina interpreta Suzane von Richthofen, um dos nomes mais conhecidos entre os criminosos retratados na série. A trama explora o cotidiano e as complexas dinâmicas entre os detentos da famosa penitenciária de Tremembé (SP), conhecida como “a prisão dos famosos”.

Exposição Floresta de Infinitos Crédito: Levi Fanan / Fundação Bienal de São Paulo

Vale conferir

A Casa das Histórias de Salvador, no Comércio, inaugura, no próximo sábado, a exposição Floresta de Infinitos, uma experiência imersiva que convida o público a atravessar territórios de espiritualidade, arte e ecologia. Com curadoria de Ayrson Heráclito, Marcelo Campos, Thaís Darzé e Tiganá Santana, a mostra reúne 16 artistas de diferentes regiões do Brasil e marca a abertura do Novembro Salvador Capital Afro 2025. A entrada será gratuita no dia da abertura. Inspirada na instalação homônima criada por Ayrson Heráclito e Tiganá Santana para a 35ª Bienal de São Paulo (2023), a exposição amplia o conceito original da obra, agora em diálogo com a cultura afro-brasileira, indígena e com as urgências ecológicas do presente — como o desmatamento, a crise climática e a defesa dos povos da floresta.

Palacete Tirachapéu Crédito: Milena Palladino

Evento de fim de ano

O Alô Alô Bahia vai encerrar o ano com um evento especial que reunirá nomes de destaque da economia criativa e do cenário empresarial baiano. O encontro acontece no dia 6 de novembro, no Palacete Tirachapéu, em Salvador, e promete uma noite de conteúdo, networking e experiências únicas. A edição 2025 contará com uma palestra exclusiva do antropólogo Michel Alcoforado, autor do best-seller Coisa de Rico e referência nacional em comportamento, consumo e sociedade. Após o bate-papo, os convidados participarão de um coquetel assinado pela chef Angeluci Figueiredo (Preta), conhecida pela cozinha afetiva e criativa que valoriza os sabores da Bahia.

Beto Simonetti Crédito: Raul Spinassé

