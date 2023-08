Prefeitura de Salvador lança programa para atrair novos negócios

Cerca de 200 empreendedores de diversos segmentos econômicos e lideranças participaram ontem do lançamento do programa Invista Salvador, criado pela Prefeitura para divulgar e posicionar a capital baiana como um terreno propício para o desenvolvimento de novos negócios. Realizado no Centro de Convenções, na Boca do Rio, o evento contou com a presença do prefeito Bruno Reis e de diversas autoridades municipais.