Presidente da França virá a Salvador para evento especial em novembro

Intelectual Achile Mbembé também estará presente no evento com Macron

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de junho de 2025 às 08:00

Presidente da França, Emmanuel Macron virá a Salvador para fórum ‘Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África’ Crédito: Divulgação

Exclusivo! De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, o presidente da França, Emmanuel Macron, virá a Salvador no dia 5 de novembro para participar do Fórum Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com a África. O evento será um dos pontos altos da Temporada França-Brasil, que começa em agosto e se estende até dezembro, celebrando os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países, e tem como proposta promover diálogos sobre justiça social, sustentabilidade, cultura afrodescendente e cooperação internacional, com a presença de representantes também do continente africano. >

O intelectual Achile Mbembé estará presenta na ocasião. Os detalhes serão divulgados na próxima terça-feira(01), durante coletiva de imprensa. Logo após o evento na capital baiana, Macron embarca para Belém, no Pará, onde participará da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ( COP30).>

Salvador ganha espaço permanente de arte digital

>

Ambiente será inaugurado com a estreia da exposição imersiva “Viagem ao Espaço” Crédito: Divulgação

A capital baiana segue firme como referência em inovação cultural. A partir do dia 25 de julho, Salvador será a primeira cidade do país a contar com um espaço de arte digital permanente dentro de um shopping center. Localizado no Shopping Barra, o novo ambiente será inaugurado com a estreia da exposição imersiva “Viagem ao Espaço”, produção da Lightland, a mesma empresa responsável por Van Gogh & Impressionistas, que ultrapassou os 40 mil ingressos vendidos apenas em Salvador.>

Unindo tecnologia de ponta e conteúdo científico, “Viagem ao Espaço” propõe uma jornada audiovisual imersiva pelos mistérios do universo. São 30 minutos de projeções 360° (paredes e chão), divididos em 10 capítulos com roteiro assinado pelo jornalista e astrônomo Paulo Melo e narração de Edgar Piccoli. Os ingressos já estão à venda no site oficial: viagemaoespaco.com.br.>

Expansão

>

Feira de Santana passou a contar, na última quarta-feira (25), com a uma unidade do Outback Steakhouse. A nova loja da rede internacional é a quinta presença da marca na Bahia e representa um investimento de R$ 5 milhões. A abertura faz parte do plano de crescimento do Outback no Nordeste, com foco em cidades estratégicas fora dos grandes centros urbanos. A unidade em Feira, localizada no Shopping Boulevard, é a primeira fora das regiões Sul e Sudeste a adotar o novo padrão arquitetônico da marca, lançado em 2024.>

Cenário na Rua Chile>

Palacete Tira-Chapéu Crédito: @fernandoantoniofotos

O Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, será o novo cenário da experiência multissensorial Candlelight, que estreia no espaço no dia 18 de julho com concertos à luz de velas. Reconhecida internacionalmente por transformar patrimônios culturais em palcos para a música clássica, a série de apresentações chega à capital baiana com sessões que vão do erudito ao pop — passando também pela MPB. Promovido pela Fever, o Candlelight tem como proposta democratizar o acesso à música clássica, aproximando novos públicos de repertórios consagrados e contemporâneos. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos pelo site e app da Fever.>

Em cartaz>

Espetáculo Habite-me Crédito: Marcelo Paes de Carvalho