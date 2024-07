ALÔ ALÔ

Presidente da Itália vem a Salvador pela primeira vez e por motivo especial

Presidente da Itália, Segio Matarella, vem a Salvador na próxima sexta-feira (19)

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de julho de 2024 às 05:00

Presidente da Itália, Segio Matarella Crédito: divulgação

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, veio ao Brasil para uma visita de cinco dias. Mattarella chegou no domingo e sua agenda inclui passagens pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. É a primeira visita de Estado de um presidente italiano ao Brasil em 24 anos.

Na capital baiana, Sergio visitará a Fraternidade Franciscana de Betânia, depois de amanhã, no bairro de São Cristóvão. A vinda dele ao país faz parte da programação do aniversário de 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Na Itália, o chefe de Estado acumula funções basicamente cerimoniais e diplomáticas. A chefe de governo, de fato, é a primeira-ministra Giorgia Meloni, que comanda o Poder Executivo e molda as políticas do país.

Beto e Breno Ramos Crédito: Elias Dantas

Apostando no delivery

Os empresários Beto Ramos e Breno Ramos acabam de expandir seus negócios no ramo da gastronomia com a inauguração da hamburgueria Di Burguer, que opera exclusivamente por delivery. A hamburgueria está localizada no mesmo prédio das pizzarias Di Roma e Fina, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. As cozinhas separadas permitem que Beto e Breno cuidem de todas as operações. A Di Burguer funciona todos os dias, pelo iFood.

Em cartaz

A exposição Waia’mu, dos artistas baianos Lia Cunha e João Milet Meirelles, estreia na próxima quarta-feira (24), às 19h, na RV Cultura e Arte, em Salvador. A abertura da exposição terá, também, uma performance inédita dos artistas, desenvolvida especialmente para a ocasião, a partir do álbum sonoro que integra a mostra.

Beto e Breno Ramos Crédito: Elias Dantas

Lançamento

Um brunch ontem no Fasano Salvador marcou o lançamento da marca de vestidos J.A., fruto de mais um projeto assinado pelo designer de moda Jardel Abade e a empresária Juliana Albuquerque. A label oferece peças prontas criadas com o mesmo apuro da roupa sob medida, característica do DNA da marca. Neste novo conceito, a grife continua seguindo a proposta de criar modelos exclusivos que chegarão semanalmente às araras do showroom, localizado no Shopping Paseo Itaigara.

Premiação

O mercado imobiliário baiano esteve reunido na 27ª edição do Prêmio ADEMI-BA, promovido pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. O evento foi realizado na noite da última quinta-feira, no Instituto Feminino da Bahia. Os anfitriões, Claudio Cunha e Marcos Vieira Lima, receberam cerca de 330 convidados. Quem esteve por lá? Veja na galeria exclusiva do aloalobahia.com

Festival de cultura japonesa

O tradicional festival de cultura japonesa Bon Odori anunciou as datas da edição de 2024. O evento será realizado nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, no Parque de Exposições, em Salvador. Segundo a organização do evento, o tema deste ano é especial: “Falando de cultura milenar, o folclore nipônico é rico de mitologias. O tema do Festival 2024 é inspirado nas lendas japonesas, um universo mágico”. Entre os destaques da programação está o grupo Abeya, atração internacional fundada pelos irmãos Kinzaburo e Ginzaburo Abe.

Alô Alô

A venda de novos imóveis residenciais cresceu 43,7% entre abril de 2023 e abril de 2024. A informação foi divulgada ontem em pesquisa feita Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fipe.

Nem adianta fazer planos de última hora para os meses de novembro e dezembro. Em Salvador, os principais eventos que serão realizados nesse período já estão com ‘Save The Dates’ enviados.

Emilie Najar comemora aniversário, sábado, em seu novo apartamento, em São Paulo. O jantar ficará a cargo do melhor buffet da cidade: o L´Epicerie, de Joyce Dabbah.