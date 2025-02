VIRUO GUERRA...DE POST

Qual melhor Carnaval de rua? Salvador rebate post de São Paulo em briga do ‘maior Carnaval do Brasil’

Campanha da prefeitura paulista virou alvo de brincadeiras de baianos, fluminenses e pernambucanos

A Prefeitura de São Paulo resolveu se autoproclamar dona do “maior Carnaval de rua do Brasil” em um post no último sábado (1º), mas esqueceu de avisar Salvador e a Bahia antes. O resultado? Uma enxurrada de respostas bem-humoradas – e afiadas – de cidades que respiram Carnaval o ano inteiro.>

A Prefeitura do Recife, que também não perde uma boa disputa carnavalesca, entrou na brincadeira: “O maior carnaval de rua em linha reta do universo começa dia 27. Ah… e se for chorar, manda áudio”. E Olinda, famosa pelos seus gigantes bonecos, perguntou com aquela marra pernambucana: “Alguém me chamou aqui?”.>