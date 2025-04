ENTRELINHAS

Você conhece o caso da 'Guiana Brasileira'?

Brasileiros e portugueses trocam memes com os nomes dos dois países

Donaldson Gomes

Publicado em 26 de abril de 2025 às 11:00

Brasileiros criação até uma pagina na Wikipedia, com a uma versão alternativa do mapa mundi Crédito: Reprodução

O Brasil é a terra dos memes e por aqui vale a regra de perder o amigo, mas nunca deixar passar uma boa piada. E tem até aquela história de que se chorar, é pior. Pois bem, brasileiros e portugueses estão em pé de guerra nas redes sociais por causa de uma brincadeira que começou no lado sul do Atlântico, de chamar Portugal de Guiana Brasileira. Na base do humor, uma vingança histórica pelos séculos de colonização, mas não apenas isso. Dizem os autores da brincadeira que se trata também de uma resposta à xenofobia que os migrantes desta terra aqui encontram lá no continente europeu. >

Já tem até versão do mapa mundi com o território português renomeado na versão meme, além de uma variedade de nomenclaturas alternativas para a terra de Camões, que vem sendo descrita como o mais novo estado brasileiro. “Somos todos brasileiros”, pirraçam nossos compatriotas nos comentários de publicações lusitanas nas redes sociais, levando a reações exaltadas do lado de lá, mas também a algumas reflexões, como a de Maribu, do perfil @maribu_sv, no TikTok. A jovem se dedica a explicar aos compatriotas o que é um meme.>

“É meme, mas o que é isso, para os portugueses que não estão a entender? É uma piada, é sentido de humor”. E prossegue: “mas, por que isto está a acontecer? Caso algumas pessoas não se lembrem, Portugal colonizou o Brasil durante mais de 200 anos”. Na avaliação dela, o Brasil ainda sofre consequências da exploração lusa por aqui. “A realidade, quer queiramos, quer não, na realidade o Brasil está colonizando Portugal culturalmente”, acredita. Do alto dos seus 21 anos, diz ela, que isto não é algo recente. “É desde a minha época, eu tinha nove anos e no YouTube, tudo o que eu consumia (de conteúdo) era brasileiro”. >

Do lado de cá, quem também tocou no assunto foi o historiador e humorista Matheus Buente. “Eu tô amando, eu vi o vídeo de uma blogueira portuguesa dizendo, ‘eles querem nos colonizar’”, puxa o assunto no vídeo de um dos seus shows. Imitando a portuguesa, Matheus zomba: “‘Eles acham, ó pá, que podem nos colonizar’. Depois de 500, a gente podia mandar uma bomba, podia mandar doença, mas a gente só mandou o Felipe Neto. Eu acho pouco”, diz.>

Não se sabe se o influenciador Felipe Neto vive mesmo em terras portuguesas, mas não foi só isso que o Brasil mandou para lá. O bombardeio de memes é intenso. Além da Guiana Brasileira, que até a última sexta-feira (dia 25) tinha uma página na Wikipedia, apelidos como “Pernambuco de pé”, em alusão ao formato do mapa português, “Mato Grosso do Norte”, ou até a troca do nome da capital lusitana de Lisboa para “Vitória da Reconquista”. A zoeira passa ainda por nomes como “Rio Grande de Fora”, “Faixa de Gajos”, “Pindorama do Norte”, “Capitanias Desnecessárias” e “São José dos Adjacentes”, entre muitos outros. >

Ora pois, já que o chumbo trocado não dói, alguns portugueses decidiram reagir no bom humor. Vieram de lá nomes para o Brasil, como “Havaí que é tua Taffarel”, “Capivarizona”, “Texas do Sul”, “Guan Santana” e “Missitio do Pica-pau Amarelo” foram algumas das sugestões de nomes lidas pelo apresentador de rádio e humorista Manuel Cardoso – deixando claro que os nomes fariam uma alusão à influência dos Estados Unidos na cultura brasileira. >

E por aí a brincadeira vai. Enquanto todo mundo estiver rindo, tudo bem, não é?>

Foi por causa da harmonização facial, deputada>

Silvia Waiãpi Crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados

Faz uns quinze dias que passei a receber mensagens por e-mail do gabinete da deputada Silvia Waiãpi (PL-AP), a quem eu, falando com sinceridade, desconhecia até então. Indígena, representante do Amapá, parece bem aguerrida na defesa de pautas como a exploração de petróleo na região amazônica. Argumenta com alguma razão, que é importante preservar, mas não se deve impedir o desenvolvimento econômico da região Norte. Interessado, dei um Google e vi que a parlamentar, que também fez carreira militar, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) e está prestes a deixar a Câmara. Ela diz que por conta de perseguição política, que é por ser conhecida como a “indígena de Bolsonaro” e uma “mulher de direita que “defende a igualdade sem vitimismos”. Mas o processo, que é baseado no depoimento de uma ex-assessora dela, aponta que a deputada usou o fundo eleitoral para pagar R$ 9 mil por uma harmonização facial. >

Deixa a cavadinha, Ancelotti>

Carlo Ancelotti é o favorito para assumir a Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/Real Madrid

O treinador do Real Madrid Carlo Ancelotti, apontado como o provável novo treinador da Seleção Brasileira de Futebol, deu uma bronca pública em Endrick, promessa nacional que joga na Espanha, por conta de uma cavadinha diante do goleiro que resultou em um gol perdido – a jogada foi mal executada e o goleiro defendeu. O italiano bradou na entrevista que cavadinha não pode, que jogador dele tem que chutar sempre com o máximo de força possível. Por mais que goste dos times treinados por Ancelotti, fiquei pensando no efeito desta teoria no nosso futebol. Os times treinados pelo italiano jogam fechados atrás, saindo rapidamente em velocidade para pegar as defesas adversárias desguarnecidas e é neste sistema em que a velocidade assombrosa de Vinícius Jr transforma o jogador numa máquina de fazer gols. Problema é saber se ele vai conseguir fazer a seleção jogar assim e o torcedor aceitar um time fechadinho à espera das oportunidades para matar o jogo. Por aqui se aprecia um jogo de domínio e jogadores que fazem o imprevisível, como tentar uma cavadinha, ainda que a qualidade técnica da safra atual resulte em mais frustrações que acertos. Se ainda tivéssemos jogadores como Romário, Ronaldo e cia, que acertassem o gol com cavadinhas, pode ser que nem estivéssemos discutindo um treinador estrangeiro para a seleção.>

memes da semana >

Governador Jerônimo Rodrigues Crédito: Reprodução

Com todo o respeito, mas, a esta altura do campeonato, o governador Jerônimo Rodrigues comemorar as obras do VLT em 20% é uma piada pronta. Assim, esta imagem do gestor estadual inspecionando as obras, na última segunda-feira (dia 21), supera todos os outros assuntos que poderiam render memes esta semana. >

Postagem do deputado Gustavo Gayer Crédito: Reprodução

Outro meme sem a menor graça esta semana foi o publicado pelo deputado federal Gustavo Gayer, que achou de bom tom sugerir o nome do ministro Alexandre de Moraes para substituir o falecido e já saudoso Papa Francisco. Este cidadão foi o mesmo que sugeriu um trisal entre a ministra Gleisi Hoffman, da Casa Civil, o marido dela, o deputado Lindemberg Farias, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nos dois casos, ele disse que não queria ofender, mas deixou claro que não é nada bom em fazer piadas. >

(Viu algum meme interessante e quer mandar para a gente? Encaminha para [email protected])>

