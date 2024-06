Rosário Magalhães, Mariana Magalhães, Luciana Cerqueira e Simone Suzart são homenageadas com almoço no Fasano Salvador

Encontro celebrou as aniversariantes do mês

Uma mesa em especial chamou a atenção no almoço desta sexta-feira (7), no Restaurante Fasano, no Centro Histórico de Salvador.

Estavam presentes Rosário Magalhães, Renata de Magalhães Correia, Celinha Silva, Luciana Cerqueira, Rosani Romano, Luciana Stern, Indira Mendes, Cristina Calumby, Simone Suzart, Manuela Regis, Mariana Magalhães, Livia Tourinho e Alana Tinoco, entre outras amigas, que celebraram as aniversariantes do mês.

Simone Suzart completou idade nova no último dia 06. Mariana Magalhães e Luciana Cerqueira apagam as velinhas no próximo dia 20 e Rosário Magalhães será a homenageada do dia 29. Os festejos devem durar todo o mês, com encontros e recepções intimistas.