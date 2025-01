ALÔ ALÔ BAHIA

Rua Chile ganha galeria de arte focada na cultura popular brasileira

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 02:00

Galeria Usina de Arte acaba de ser inaugurada na Rua Chile Crédito: Divulgação

O renascimento da Rua Chile – antiga Rua Direita das Portas de São Bento, do século XVI – desponta como fato marcante na recuperação do Centro Histórico de Salvador. Agora, o local acaba de ganhar a Usina de Arte, galeria focada na riqueza da cultura popular brasileira. A loja funciona dentro do Palacete Tira-Chapéu, conectando nossa arte e história a questões de sustentabilidade e inspirando novos olhares para artistas como Ismael de Dedé.

Mestre da arte popular brasileira, ele transforma madeira em narrativas profundas do sertão nordestino. Suas esculturas unem o rústico ao simbólico, reinterpretando a cultura, os mitos e a identidade nordestina com traços expressivos e desproporcionais. Cada peça carrega histórias que dialogam com tradição, sustentabilidade e o espírito de sua comunidade. A galeria é comandada por Walner Sovi.

Saulo Fernandes Crédito: Divulgação

Alô Alô Folia

O cantor Saulo Fernandes vai agitar o sábado de Carnaval (1º) do público que estiver aproveitando a folia no Circuito Barra Ondina, em Salvador. Ele fará um show especial no mirante do Camarote Salvador, voltado para a avenida, pelo segundo ano consecutivo. O artista também levará os seus hits musicais para o Palco Praia do evento na noite de sábado. Assim como em 2024, a apresentação de Saulo para a “pipoca” vai beneficiar o Martagão Gesteira. A arrecadação de valores que o Camarote Salvador destina a obras sociais, no dia do show, serão doados ao hospital.

Almoço festivo com presença de Caetano

Regina Casé celebrou os aniversários de Xande de Pilares e Alberto Pitta com almoço seguido de festa, terça-feira, em sua casa do Carmo, em Salvador. Entre os convidados, estava o cantor Caetano Veloso, um dos melhores amigos da anfitriã. Caetano chegou com a esposa, a empresária Paula Lavigne. O evento teve direito a um tradicional ‘Ajeum’, termo da cultura afro-brasileira que significa uma refeição comunitária repleta de significado espiritual e cultural.

André Esteves Crédito: Divulgação

Adeus ano velho

Quem esteve na Bahia, logo após o Réveillon, foi André Esteves, investidor e um dos fundadores do banco de investimento BTG Pactual. Em Trancoso, aproveitou para celebrar as conquistas de 2024, ano em que o banco teve recordes de receitas em todos os trimestres. Durante a estada, Esteves também reviu amigos e participou de pequenas confraternizações ao lado da família.

Feliz ano novo

O empresário Carlos Jereissati Filho, que durante 20 anos esteve à frente da presidência do Grupo Iguatemi, também esteve na Bahia para a virada de ano. Ficou em Trancoso, com amigos. Durante sua gestão, ele levou a companhia à bolsa de valores brasileira e a consolidou como maior parceira da indústria de luxo no país.

2 de fevereiro

A Fortes D´Aloia & Gabriel, referência no circuito mundial do vigor e da qualidade da arte contemporânea do Brasil, se juntou a Galatea Salvador para promover uma festa em torno das celebrações de Iemanjá. Será no dia 2 de fevereiro, apenas para convidados, em endereço na Rua da Paciência, no Rio Vermelho. Além disso, a Galatea acaba de anunciar uma exposição de Isay Weinfeld a partir de 12 de fevereiro na unidade de São Paulo, na Padre João Manuel.

Festa de Iemanjá

Itamar Musse também já está nos preparativos para a tradicional e concorrida festa de Iemanjá, a ser realizada no domingo, 2 de fevereiro, em seu antiquário, no Rio Vermelho. Apenas para convidados, a festa de Itamar é de altíssimo calibre, com boa parte do empresariado reunido em torno das celebrações da Rainha do Mar. Ele recebe como poucos sempre ao lado da esposa, Vanessa Musse.

Nova rota

A Azul lançou, na quinta-feira, um voo que liga Salvador ao município de Lençóis, na Chapada Diamantina. São duas frequências semanais, às quintas e domingos, com partidas da capital baiana às 14h30 e retorno às 16h10. As aeronaves utilizadas são do modelo ATR, com capacidade para 70 passageiros.

Andréia Sadi Crédito: @juan.ribeiroo

Temporada baiana