Salvador ganha restaurante com projeto de Sidney Quintela e menu assinado por chef com estrela Michelin

O Miss Koh, que reúne influências japonesas, tailandesas e coreanas, será inaugurado na nova alameda gourmet do Salvador Shopping no dia 24

Publicado em 9 de abril de 2025 às 05:00

Donos do Tokai e Lotti inauguram Miss Koh no Salvador Shopping Crédito: divulgação

A capital baiana vai ganhar, a partir do próximo dia 24, um novo endereço de alta gastronomia asiática. O Miss Koh, restaurante que reúne influências japonesas, tailandesas e coreanas, será inaugurado na nova alameda gourmet do Salvador Shopping, no piso G1. O espaço tem cardápio assinado por Tsuyoshi Murakami, chef que comanda em São Paulo o Murakami, com uma estrela no Guia Michelin 2024. >

O restaurante é o mais recente projeto gastronômico do grupo D&M, que também é responsável pelas marcas Tokai e Lotti. À frente da iniciativa estão os empresários Murcio Dias, Rodrigo Dias e Luiz Dória. “Salvador está entre as principais capitais do país, seja pelo tamanho ou pelo turismo. A gente acredita que a cidade merece ter restaurantes do nível dos melhores do Brasil e do mundo”, afirma Murcio, que atua há 25 anos no setor de gastronomia. O novo espaço foi concebido para receber até 150 pessoas, com projeto arquitetônico de Sidney Quintela.>

Restaurante grego encerra atividades>

O Fira Restaurante, espaço de inspiração grega do Grupo Soho, inaugurado em novembro de 2022, anunciou pelas redes sociais, nesta terça-feira, o encerramento de suas atividades. O post informa que, em breve, o espaço, no Caminho das Árvores, dará lugar a um novo projeto do mesmo grupo. “Após uma jornada especial trazendo o melhor da gastronomia grega para Salvador, o Fira se despede”, diz o comunicado. “Embora este ciclo se encerre, um novo capítulo se inicia: em breve, o espaço dará lugar a um novo projeto do Grupo Soho”, finaliza o aviso. Ao longo dos poucos mais de dois anos de funcionamento, o Fira Restaurante, inspirado na gastronomia mediterrânea da ilha grega de Fira, em Santorini, teve sua cozinha comandada pelos chefs Peu Mesquita, em sua abertura, e mais recentemente, por Pedro Meireles.>

Lucas Santana Crédito: divulgação

Destaque da semana>

O baiano Lucas Santana, que nasceu e cresceu na Cidade Baixa, no bairro do Uruguai, acaba de conquistar um feito notável: foi aprovado com bolsa de estudos em três importantes universidades internacionais para programas de MBA -IESE Business School, Duke’s Fuqua Business School e Kogod School of Business of American University. As bolsas conquistadas somam, juntas, o equivalente a 2 milhões de reais. “Optei pela IESE, em Barcelona, pela possibilidade de criar conexões e estudar em outros campus globais como Nova York ou na China”, disse Lucas. Ele atua como sócio-fundador da plataforma Inventivos, uma EdTech de formação, conexão e investimento em empreendedores da América Latina.>

Festa na Bahia >

A irmã e o pai do jogador Neymar, Rafaella Santos e Neymar da Silva Santos, desembarcaram no fim de semana em Salvador para prestigiar o aniversário do médico Derek Camargo. A festa aconteceu no domingo e contou com show do cantor Belo. A comemoração teve como cenário uma ilha particular, na Baía de Todos os Santos. O local foi recentemente adquirido por Derek em sociedade com Gabriel Almeida e Lucas Gasparini. O buffet ficou por conta do Mignon e, entre os vinhos, raridades especiais para os convidados, como Petrus, Mouton Rothschild e Château Margaux.>

Lírios >

Salvador se despediu com tristeza do ex-diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) da Bahia, Paulo Manso Cabral. O advogado tinha 60 anos e foi encontrado sem vida, anteontem, em seu apartamento, no bairro da Graça. Cabral deixa um filho, Marco Aurélio, de 24 anos. O velório foi realizado ontem pela manhã, no Cemitério do Campo Santo, com missa de padre Luis Simões. O enterro aconteceu em seguida, no mausoléu da família. Que Deus dê força e conforte os corações dos familiares e amigos de Paulo Manso neste momento de profunda tristeza.>

Fausto Franco, Astrid e Gabriel Fontenelle Crédito: Lucas Ramos

Roda de samba>

Astrid Fontenelle fechou um restaurante na Vila Madalena, em São Paulo, na noite do último sábado, para celebrar seus 64 anos. Ao lado do filho Gabriel e do marido Fausto Franco, a apresentadora recebeu amigos de longa data e se esbaldou na roda de samba, festejando o aniversário, que foi, oficialmente, no dia 1º de abril. Entre os presentes, Mariana Ximenes e o namorado, Thiago Cordeiro, além de colegas da época da MTV Brasil, como Marina Person, Cazé Pecini e André Vasco. Joyce Pascowitch também esteve por lá, celebrando a amiga.>

