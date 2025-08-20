ALÔ ALÔ

Salvador recebe evento empresarial exclusivo sobre conexões e negócios de sucesso

Acontece no dia 19 de setembro, de mais uma edição do tradicional almoço empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05:00

Marcus Buaiz Crédito: divulgação

Salvador será palco, no dia 19 de setembro, de mais uma edição do tradicional almoço empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia. O encontro, exclusivo para convidados, terá como tema Como Conectar Pessoas e Impulsionar Negócios de Sucesso. Mais do que um momento para networking, o evento propõe uma reflexão sobre a importância das conexões genuínas no meio profissional.

Em um cenário onde as relações muitas vezes são tratadas como moeda de troca, o almoço convida líderes e executivos a valorizar redes de contato construídas com empatia, confiança e reciprocidade.

O destaque fica por conta do bate-papo com o empresário Marcus Buaiz, que promete provocar os participantes com reflexões sobre reinvenção, posicionamento e construção de marca com alma. “Quero trazer uma conversa sobre escolhas, impacto e propósito. Não venho para ensinar, venho para trocar”, afirma Buaiz.

A abertura do evento será feita por Marcos Machado, presidente da Rede Bahia. O encontro reunirá empresários, CEOs, diretores de marketing e profissionais de destaque no cenário local e nacional, com surpresas especiais e cobertura completa nas multiplataformas do Alô Alô Bahia.

Renata Correia e Carlos Magalhães Junior Crédito: Elias Dantas

Abertura especial

Antonio Carlos Magalhães Junior e Renata Correia promovem hoje um café da manhã exclusivo para patrocinadores que marca o início da 16ª edição do Agenda Bahia, evento realizado pelo Jornal CORREIO. O encontro acontece na sede da FIEB, em Salvador, e contará com a presença de autoridades e líderes empresariais. Após o café, será realizado o seminário aberto ao público, com programação diversificada para debater temas relevantes para o desenvolvimento econômico e social da Bahia.

Modo de vida

A residência do arquiteto Marlon Gama, localizada em Salvador, ganhou destaque na nova temporada da série A Natureza de Receber, apresentada por Marcelo Antunes no YouTube. O episódio mostra a casa de 500 m², projetada pelo próprio Marlon, com vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos. Com uma proposta que equilibra arquitetura clássica e design contemporâneo, o imóvel foi reformado para atender ao estilo de vida de um homem jovem, que gosta de receber amigos e valoriza conforto e bem-estar. A reforma preservou elementos originais, como pisos de madeira e parte da fachada, ao mesmo tempo em que modernizou áreas sociais e implantou uma piscina.

Ao som de Tatau

O empresário Roberto Calumby, fundador e CEO da RGC Investimentos, comemorou seus 50 anos com uma grande celebração no sábado, em Salvador. A festa foi realizada no Palacete Tira Chapéu e contou com decoração assinada por Sonja Lopes e Nubia Caloula. Ao lado da esposa, Clara Lemos Calumby — do Grupo Lemos Passos —, Roberto recebeu amigos e familiares. No palco, o destaque foi para Tatau, ex-vocalista do Araketu, que animou os convidados. A noite também teve apresentação da banda Máquinas na Pista. *Veja fotos no aloalobahia.com.

Parceria inédita

O Grupo Soho acaba de anunciar sua estreia como realizador no Carnaval de Salvador. A novidade será apresentada hoje, das 19h às 23h, em um evento fechado no restaurante Soho, na Bahia Marina. Sob o comando da empresária Karine Queiroz, o grupo firmou parceria com o Grupo Diva Entretenimento, liderado por Michel Cohen, para lançar o Camarote Harém Soho, que passará a integrar o circuito Barra-Ondina a partir do Carnaval de 2026. O Harém é um dos camarotes mais tradicionais e animados da folia soteropolitana, conhecido pela atmosfera vibrante, público seleto e serviço all inclusive. Agora, com a curadoria gastronômica do Grupo Soho, o espaço ganha novo conceito de buffet, assinado pelas casas Soho, Lafayette, A Taberna, Vona e Morea.

Mariana Lisbôa Crédito: Elias Dantas

Festa no Horto

Após comemorar mais um ano de vida na última quinta-feira, a executiva Mariana Lisbôa reuniu amigos e familiares no sábado para um almoço especial no Horto Florestal, em Salvador. A comemoração teve decoração assinada por Fernanda Brinço. Diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A — maior produtora de celulose de eucalipto do mundo — Mariana também lidera a área de Licenciamento Ambiental da companhia. Com mais de 20 anos de atuação no setor florestal, ela é ainda presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e diretora de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP.

