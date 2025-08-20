Acesse sua conta
Salvador recebe evento empresarial exclusivo sobre conexões e negócios de sucesso

Acontece no dia 19 de setembro, de mais uma edição do tradicional almoço empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05:00

Marcus Buaiz
Marcus Buaiz Crédito: divulgação

Salvador será palco, no dia 19 de setembro, de mais uma edição do tradicional almoço empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia. O encontro, exclusivo para convidados, terá como tema Como Conectar Pessoas e Impulsionar Negócios de Sucesso. Mais do que um momento para networking, o evento propõe uma reflexão sobre a importância das conexões genuínas no meio profissional.

Em um cenário onde as relações muitas vezes são tratadas como moeda de troca, o almoço convida líderes e executivos a valorizar redes de contato construídas com empatia, confiança e reciprocidade.

O destaque fica por conta do bate-papo com o empresário Marcus Buaiz, que promete provocar os participantes com reflexões sobre reinvenção, posicionamento e construção de marca com alma. “Quero trazer uma conversa sobre escolhas, impacto e propósito. Não venho para ensinar, venho para trocar”, afirma Buaiz.

A abertura do evento será feita por Marcos Machado, presidente da Rede Bahia. O encontro reunirá empresários, CEOs, diretores de marketing e profissionais de destaque no cenário local e nacional, com surpresas especiais e cobertura completa nas multiplataformas do Alô Alô Bahia.

Renata Correia e Carlos Magalhães Junior
Renata Correia e Carlos Magalhães Junior Crédito: Elias Dantas

Abertura especial

Antonio Carlos Magalhães Junior e Renata Correia promovem hoje um café da manhã exclusivo para patrocinadores que marca o início da 16ª edição do Agenda Bahia, evento realizado pelo Jornal CORREIO. O encontro acontece na sede da FIEB, em Salvador, e contará com a presença de autoridades e líderes empresariais. Após o café, será realizado o seminário aberto ao público, com programação diversificada para debater temas relevantes para o desenvolvimento econômico e social da Bahia.

Modo de vida

A residência do arquiteto Marlon Gama, localizada em Salvador, ganhou destaque na nova temporada da série A Natureza de Receber, apresentada por Marcelo Antunes no YouTube. O episódio mostra a casa de 500 m², projetada pelo próprio Marlon, com vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos. Com uma proposta que equilibra arquitetura clássica e design contemporâneo, o imóvel foi reformado para atender ao estilo de vida de um homem jovem, que gosta de receber amigos e valoriza conforto e bem-estar. A reforma preservou elementos originais, como pisos de madeira e parte da fachada, ao mesmo tempo em que modernizou áreas sociais e implantou uma piscina.

Ao som de Tatau

O empresário Roberto Calumby, fundador e CEO da RGC Investimentos, comemorou seus 50 anos com uma grande celebração no sábado, em Salvador. A festa foi realizada no Palacete Tira Chapéu e contou com decoração assinada por Sonja Lopes e Nubia Caloula. Ao lado da esposa, Clara Lemos Calumby — do Grupo Lemos Passos —, Roberto recebeu amigos e familiares. No palco, o destaque foi para Tatau, ex-vocalista do Araketu, que animou os convidados. A noite também teve apresentação da banda Máquinas na Pista. *Veja fotos no aloalobahia.com.

Parceria inédita

O Grupo Soho acaba de anunciar sua estreia como realizador no Carnaval de Salvador. A novidade será apresentada hoje, das 19h às 23h, em um evento fechado no restaurante Soho, na Bahia Marina. Sob o comando da empresária Karine Queiroz, o grupo firmou parceria com o Grupo Diva Entretenimento, liderado por Michel Cohen, para lançar o Camarote Harém Soho, que passará a integrar o circuito Barra-Ondina a partir do Carnaval de 2026. O Harém é um dos camarotes mais tradicionais e animados da folia soteropolitana, conhecido pela atmosfera vibrante, público seleto e serviço all inclusive. Agora, com a curadoria gastronômica do Grupo Soho, o espaço ganha novo conceito de buffet, assinado pelas casas Soho, Lafayette, A Taberna, Vona e Morea.

Mariana Lisbôa
Mariana Lisbôa Crédito: Elias Dantas

Festa no Horto

Após comemorar mais um ano de vida na última quinta-feira, a executiva Mariana Lisbôa reuniu amigos e familiares no sábado para um almoço especial no Horto Florestal, em Salvador. A comemoração teve decoração assinada por Fernanda Brinço. Diretora Global de Relações Corporativas da Suzano S/A — maior produtora de celulose de eucalipto do mundo — Mariana também lidera a área de Licenciamento Ambiental da companhia. Com mais de 20 anos de atuação no setor florestal, ela é ainda presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e diretora de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP.

Show em novembro

O cantor Gusttavo Lima vai se apresentar em Salvador no dia 1º de novembro. O show faz parte da programação do festival Modão Salvador, promovido pela Salvador Produções. Esta será a primeira vez que o artista participa do evento na capital baiana. Os ingressos começam a ser vendidos a partir de 1º de setembro, na loja Bora Tickets (2º piso do Shopping da Bahia) e no site oficial. O local do evento e outras atrações ainda serão anunciados.

