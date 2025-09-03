ALÔ ALÔ

Shopping em Salvador monta estrutura de 1,3 mil m² para receber evento de moda com experiência imersiva

Salvador Solare, evento exclusivo para convidados, realizado em parceria com o Alô Alô Bahia, acontece nesta quinta (4)

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 05:00

Salvador Shopping recebe evento de moda com direito a show especial e mega estrutura Crédito: divulgação

O Salvador Shopping está prestes a se transformar em passarela para o universo da moda. Nesta quinta-feira (4), o empreendimento realiza o Salvador Solare, evento exclusivo para convidados, em parceria com o Alô Alô Bahia e com curadoria do Projeto SSA, formado por Almir Jr., Marcelo Gomes e Tininha Viana.

Para receber a iniciativa, foi montada uma estrutura especial de 1,3 mil m², que inclui uma passarela de 130 m² com iluminação cênica projetada para envolver o público em uma experiência sensorial inédita. O evento contará com tecnologia imersiva 360º, com o uso de 16 projetores e telas que criarão cenários interativos alinhados às tendências contemporâneas da moda. A ambientação leva a assinatura do cenógrafo baiano Pedro Caldas. Após o desfile, a noite será encerrada com um show especial, celebrando a moda, a arte e a música em uma experiência plural e sensorial.

Arquitetura e decoração

A sétima edição da Casas Conceito será inaugurada no domingo, a partir das 18h, transformando dois ícones do Centro Histórico de Salvador — o Casario da Misericórdia e o Elevador Lacerda — em palco para uma imersão em arquitetura, design, gastronomia e música. A mostra, idealizada por Andrea Velame, segue até 9 de novembro e mantém o compromisso de valorizar e revitalizar o patrimônio urbano da capital baiana. A abertura oficial acontece na Rua da Misericórdia, com presença de cerca de 500 convidados, incluindo o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos. A mostra reúne 30 ambientes assinados por mais de 40 profissionais.

Cristina Calumby Crédito: Elias Dantas

Aniversariante especial

A arquiteta Cristina Calumby celebrou aniversário anteontem, quando recebeu homenagens de amigos e clientes. Pela noite, jantou com familiares em São Paulo. Cristina foi amplamente felicitada nas redes sociais e retribuiu a cada mensagem com carinho e educação – gestos característicos a sua personalidade.

Sócios lançam empreendimento na Praia do Forte Crédito: divulgação

Giro empresarial

As incorporadoras baianas Leão Engenharia, Global Engenharia, Gráfico Incorporadora, Grupo AAJ e Jotagê acabam de lançar um dos empreendimentos mais aguardados da Linha Verde: o Riviera Praia do Forte, condomínio de alto padrão localizado em um dos últimos terrenos “pé na areia” disponíveis na região. Com apenas 140 lotes distribuídos em uma área de 240 mil m² à beira-mar, o projeto oferece exclusividade, contato direto com a natureza e infraestrutura completa de lazer. Os terrenos variam entre 676,50 m² e 1.014 m², todos conectados ao mar por amplas alamedas verdes. O projeto é assinado por Alberto Bolzico e conta com interiores de Mariana Leão.

Enzo Celulari Crédito: Jorge Bispo/Marcus Sabah

Ferramenta de expressão

Mais de 50 modelos irão desfilar as coleções de verão de 70 marcas do Salvador Shopping, posicionando o Salvador Solare como um evento de glamour e sofisticação. O evento também reunirá personalidades e formadores de opinião, como Enzo Celulari. Filho de Claudia Raia e Edson Celulari, o empresário é presença frequente em desfiles internacionais. “Sempre enxerguei a moda como uma ferramenta forte de expressão. E celebrar a moda brasileira dentro da cultura baiana, tão potente para o Brasil em vários aspectos, e ainda ao lado de jovens talentos, é unir tudo aquilo em que acredito: a força criativa e transformadora do nosso país”, disse.

Liniker Crédito: Larissa Kreili

Festival na Chapada