Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Renovação à vista na Alba e tucanos buscam nova federação

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:05

Plenário da Alba
Plenário da Alba Crédito: Vaner Casaes /Alba

É impossível cravar agora como ficará a composição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) após as eleições de 2026, mas a renovação já é certa. Deputados em fim de mandato miram novos cargos, enquanto outros planejam encerrar a carreira política. É o caso da deputada Maria Del Carmen (PT). Prestes a completar 77 anos, ela não deve disputar a reeleição e articula apoio ao filho, André Fidalgo - hoje superintendente da Desenbahia - como candidato à Alba no próximo pleito, segundo apurou a coluna. Já Alan Sanches (União Brasil) tem trabalhado pela transição da Assembleia para Brasília: sua meta é sentar em uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir de 2027.

Discurso ou estratégia?

Nos bastidores, Nelson Leal (PP), ex-presidente da Alba, tem repetido que pode não disputar novo mandato. Colegas, porém, veem essa postura como movimento estratégico. A avaliação é de que o progressista adia o anúncio da candidatura para evitar cobranças antecipadas. Além disso, há expectativa de que ele deixe o PP e se filie a uma legenda da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para concorrer à reeleição.

Tropa da oposição em ação

A bancada oposicionista da Alba se organiza para reagir ao projeto de Jerônimo Rodrigues que cria a Política Estadual de Penas Alternativas à Prisão. A proposta, segundo o Executivo, tem como objetivo reduzir o encarceramento e estimular medidas punitivas que não envolvam a privação de liberdade.

Tucanos buscam nova federação

As articulações do PSDB com outros partidos seguem em andamento. Segundo apurou a coluna, o deputado federal Adolfo Viana lidera as conversas para tentar retomar uma federação. Depois do rompimento com o Cidadania, os tucanos voltaram a dialogar com a sigla para reconstruir a aliança.

Agenda

Na próxima quinta-feira (4), o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, participa do Barra AgroShow, nova vitrine do agronegócio no oeste da Bahia.

Mais recentes

Imagem - O município é o local do afeto

O município é o local do afeto
Imagem - Quem é o alvo do CV que mobiliza operações policiais na Gamboa ?

Quem é o alvo do CV que mobiliza operações policiais na Gamboa ?
Imagem - Jeep Commander chega à linha 2026 até R$ 19 mil mais barato; veja o que mudou

Jeep Commander chega à linha 2026 até R$ 19 mil mais barato; veja o que mudou

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua