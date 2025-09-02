COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Renovação à vista na Alba e tucanos buscam nova federação

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:05

Plenário da Alba Crédito: Vaner Casaes /Alba

É impossível cravar agora como ficará a composição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) após as eleições de 2026, mas a renovação já é certa. Deputados em fim de mandato miram novos cargos, enquanto outros planejam encerrar a carreira política. É o caso da deputada Maria Del Carmen (PT). Prestes a completar 77 anos, ela não deve disputar a reeleição e articula apoio ao filho, André Fidalgo - hoje superintendente da Desenbahia - como candidato à Alba no próximo pleito, segundo apurou a coluna. Já Alan Sanches (União Brasil) tem trabalhado pela transição da Assembleia para Brasília: sua meta é sentar em uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir de 2027.

Discurso ou estratégia?

Nos bastidores, Nelson Leal (PP), ex-presidente da Alba, tem repetido que pode não disputar novo mandato. Colegas, porém, veem essa postura como movimento estratégico. A avaliação é de que o progressista adia o anúncio da candidatura para evitar cobranças antecipadas. Além disso, há expectativa de que ele deixe o PP e se filie a uma legenda da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para concorrer à reeleição.

Tropa da oposição em ação

A bancada oposicionista da Alba se organiza para reagir ao projeto de Jerônimo Rodrigues que cria a Política Estadual de Penas Alternativas à Prisão. A proposta, segundo o Executivo, tem como objetivo reduzir o encarceramento e estimular medidas punitivas que não envolvam a privação de liberdade.

Tucanos buscam nova federação

As articulações do PSDB com outros partidos seguem em andamento. Segundo apurou a coluna, o deputado federal Adolfo Viana lidera as conversas para tentar retomar uma federação. Depois do rompimento com o Cidadania, os tucanos voltaram a dialogar com a sigla para reconstruir a aliança.

