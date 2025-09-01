COLUNA BRUNO WENDEL

Quem é o alvo do CV que mobiliza operações policiais na Gamboa ?

Traficantes é apontado como autor de vários ataques

Bruno Wendel

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:00

Operação da polícia ocupa a Gamboa Crédito: Divulgação

Três dias seguidos de ocupação e nada. Desde a última terça-feira (26), que forças de segurança ocuparam a Gamboa, na tentativa de prender ‘Bibiu’, líder do Comando Vermelho do local. Além das incursões por dentro da comunidade, a caça foi feita também pelo mar, inclusive no último dia da operação contínua, na quinta (28).

Embarcações da Marinha ficaram posicionadas para evitar a fuga dele nas águas que banham a região de restaurantes e atrativos turísticos, mas que hoje enfrenta desafios com o aumento da criminalidade.

E os esforços têm motivos de sombra: 'Bibiu' é responsável por comandar ataques recentes no Tororó, território do Bonde do Maluco (BDM). Na ação mais recente, no último dia 18, foi ‘chuva de bala’ por cerca de 10 minutos.

Câmeras flagraram o que seriam dois integrantes do BDM evitando que um ‘bonde’ do CV avançasse no território.