Quem é o alvo do CV que mobiliza operações policiais na Gamboa ?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:00
Três dias seguidos de ocupação e nada. Desde a última terça-feira (26), que forças de segurança ocuparam a Gamboa, na tentativa de prender ‘Bibiu’, líder do Comando Vermelho do local. Além das incursões por dentro da comunidade, a caça foi feita também pelo mar, inclusive no último dia da operação contínua, na quinta (28).
Embarcações da Marinha ficaram posicionadas para evitar a fuga dele nas águas que banham a região de restaurantes e atrativos turísticos, mas que hoje enfrenta desafios com o aumento da criminalidade.
E os esforços têm motivos de sombra: 'Bibiu' é responsável por comandar ataques recentes no Tororó, território do Bonde do Maluco (BDM). Na ação mais recente, no último dia 18, foi ‘chuva de bala’ por cerca de 10 minutos.
Câmeras flagraram o que seriam dois integrantes do BDM evitando que um ‘bonde’ do CV avançasse no território.
Polícia caça Bibiu, liderança do CV na Gamboa