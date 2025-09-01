Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o alvo do CV que mobiliza operações policiais na Gamboa ?

Traficantes é apontado como autor de vários ataques

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 15:00

Operação da polícia ocupa a Gamboa
Operação da polícia ocupa a Gamboa Crédito: Divulgação

Três dias seguidos de ocupação e nada. Desde a última terça-feira (26), que forças de segurança ocuparam a Gamboa, na tentativa de prender ‘Bibiu’, líder do Comando Vermelho do local. Além das incursões por dentro da comunidade, a caça foi feita também pelo mar, inclusive no último dia da operação contínua, na quinta (28).

Embarcações da Marinha ficaram posicionadas para evitar a fuga dele nas águas que banham a região de restaurantes e atrativos turísticos, mas que hoje enfrenta desafios com o aumento da criminalidade.

 E os esforços têm motivos de sombra: 'Bibiu' é responsável por comandar ataques recentes no Tororó, território do Bonde do Maluco (BDM). Na ação mais recente, no último dia 18, foi ‘chuva de bala’ por cerca de 10 minutos.

Câmeras flagraram o que seriam dois integrantes do BDM evitando que um ‘bonde’ do CV avançasse no território.    

Polícia caça Bibiu, liderança do CV na Gamboa

Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Líder do Comando vermelho tem cabeça esfacelada por rivais por site Metrópoles
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
A Tropa encontra fuzil e faz deboche do Comando Vermelho por Divulgação
Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Comando Vermelho chega ao Centro da maior cidade do interior baiano por Bruno Wendel/CORREIO
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
‘Chefão do CV’ que mandou matar assassinos de médico baiano por Redes sociais
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Reprodução
'Urso' puniu com morte a decisão de 'Diaba' de sair do CV por Redes sociais
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
1 de 41
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação

Leia mais

Imagem - Poder, droga e sangue: quem é a mulher no comando da ‘Tropa da Juba’, filiada ao CV?

Poder, droga e sangue: quem é a mulher no comando da ‘Tropa da Juba’, filiada ao CV?

Imagem - ‘Big Brother’ do tráfico: ‘Tropa da Juba’ usa câmeras para monitorar a polícia

‘Big Brother’ do tráfico: ‘Tropa da Juba’ usa câmeras para monitorar a polícia

Imagem - ‘Diaba Loira’: traficante morta a tiros teve a mãe assassinada pelo Comando Vermelho

‘Diaba Loira’: traficante morta a tiros teve a mãe assassinada pelo Comando Vermelho

Mais recentes

Imagem - Jeep Commander chega à linha 2026 até R$ 19 mil mais barato; veja o que mudou

Jeep Commander chega à linha 2026 até R$ 19 mil mais barato; veja o que mudou
Imagem - ‘Big Brother’ do tráfico: ‘Tropa da Juba’ usa câmeras para monitorar a polícia

‘Big Brother’ do tráfico: ‘Tropa da Juba’ usa câmeras para monitorar a polícia
Imagem - Cérebros podres; big techs gordas

Cérebros podres; big techs gordas

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua