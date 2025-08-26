Duas pessoas são presas após polícia ocupar a Gamboa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 13:41
A comunidade da Gamboa, em Salvador, é alvo de uma operação da Polícia Militar da Bahia, que teve início na manhã desta terça-feira (26). Cerca de 80 policiais, além de uma aeronave e embarcações são utilizados. De acordo com a corporação, a ação é realizada para coibir delitos e assegurar a preservação da ordem pública no local e entorno. Ao menos duas pessoas foram presas e uma pistola foi apreendida.
"O objetivo é oferecer mais segurança na comunidade da Gamboa com ações de policiamento ostensivo, a realização de abordagens preventivas, bloqueios, incursões e patrulhamento marítimo", justifica a Polícia Militar. Vídeos divulgados pela corporação mostram que um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) é utilizado para monitorar a área.
O tenente-coronel Gabriel Neto, comandante do 18º Batalhão, confirmou as duas prisões e declarou que a polícia continuará realizando patrulhamento na região. As ações são coordenadas pelo Comando de Policiamento Regional Baía de Todos os Santos (CPRC-BTS) e contam com o apoio da Marinha do Brasil e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).
Operação da polícia ocupa a Gamboa
A comunidade da Gamboa é uma das regiões de tráfico mais lucrativa para a facção Comando Vermelho, por estar próxima a bairros nobres, seus principais consumidores de drogas, como mostrou uma reportagem do CORREIO. Em fevereiro deste ano, um foragido da polícia foi preso na localidade e diversos itens utilizados pelo tráfico de drogas foram apreendidos no bairro do Garcia, durante a operação Proteger.