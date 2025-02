SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia prende foragido do CV e faz apreensões na Gamboa e no Garcia

Balanças, balaclavas, drogas e embalagens para acondicionar entorpecentes foram apreendidos e um criminoso foi preso

Wendel de Novais

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 08:54

Material foi apreendido na manhã desta sexta-feira (7) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um foragido da polícia foi preso na Gamboa e diversos itens utilzados pelo tráfico de drogas foram apreendidos no Garcia na manhã desta sexta-feira (7). Os dois bairros têm atuação da facção do Comando Vermelho (CV). A prisão e as apreensões são resultados da quarta fase da Operação Proteger, que foi deflagrada pela Polícia Civil (PC) através do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados a integrantes de grupos criminosos foram expedidos para a realização da operação. >

Na ação, balanças, balaclavas, dinheiro, drogas e embalagens para acondicionar entorpecentes foram apreendidos no Garcia. Já na Gamboa, um foragido da Justiça de Brasília foi alcançado.Os alvos investigados são responsáveis por disputas territoriais naqueles bairros e possuem envolvimento direto com a logística do tráfico, incluindo armazenamento de drogas, ocultação de armas de fogo e articulação de ações violentas contra grupos rivais.>

Equipes do Denarc e do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) participam das diligências. “Apuramos que os imóveis alvos das buscas eram utilizados para reuniões operacionais, coleta de valores do tráfico e planejamento de ataques”, informou o delegado do Denarc, Guilherme Machado.>