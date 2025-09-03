ARTIGO

Do forno ao futuro: a história de Pepe, o padeiro galego que conquistou Salvador

O compromisso é com a excelência dos produtos que vendemos e da forma como vendemos, sem esquecer de inovar

A André Luís Faro Carballo

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 05:00

Almacen Pepe Crédito: Divulgação

Em setembro celebramos duas datas que dizem muito sobre mim e a minha família: o aniversário do meu pai, José Faro Rua, mais conhecido como Pepe, que completa 83 anos dia 5, e o início das comemorações da primeira década do Almacen Pepe, que nasceu cinco anos após a venda da Perini. Essa é uma história que une dois povos e mistura pão, afeto, resiliência e muito trabalho.

Pepe, como tantos espanhóis da própria família e de sua geração, emigrou de uma Espanha marcada pela guerra e pela fome do pós-guerra. Há mais de 60 anos, veio para Salvador, mais especificamente para o bairro do Tororó, onde trabalhou em um armazém de secos e molhados antes de empreender.

Se juntou ao irmão e meu tio Fernando para comprar a Panificadora Elétrica da Barra, então a mais cara padaria da cidade. A ousadia dos galegos virou acerto: em seguida nasceu a Perini, no mesmo bairro, inicialmente com a proposta de vender doces e sorvetes, até se transformar em referência de qualidade e inovação no varejo baiano.

Meu pai, porém, nunca se viu como empresário. Diz, com orgulho, que se considera um padeiro. Eu costumo brincar que nasci dentro de um forno de padaria, porque cresci no andar de cima da primeira loja da Barra, respirando aquele cheiro de pão quente. Essa ligação afetiva com o ofício é o que moldou não só a trajetória dele, mas também a minha.

A venda da Perini, em 2010, foi, apesar de uma oportunidade excelente de negócio, um momento difícil. Mas meu pai não se contentava em ficar trancafiado no escritório da importadora que montamos, a Carballo Faro. Ele queria ver gente. E aquilo também me deixava angustiado. Porém, tivemos que esperar os cinco anos de quarentena previstos em contrato para abrir um novo negócio do mesmo ramo.

Isso só aconteceu em 2015, quando o velho Pepe encontrou uma casa na Avenida Paulo VI, na Pituba, e, antes de embarcar para uma viagem à Espanha, me incumbiu da tarefa de construir a primeira unidade do Almacen Pepe. O sucesso da abertura foi marcado por lágrimas e muita emoção.

Um ano depois veio a segunda loja, no Horto, onde a família voltou a trabalhar com produção, para alegria do meu pai. Lá também inauguramos o primeiro restaurante. Hoje, o Almacen já conta com uma distribuidora e quatro unidades: as demais estão no Alphaville e no Shopping Barra, a mais recente. Em dez anos, saímos de 40 funcionários para 500.

Nessa década de história, a nossa busca diária é seguir o legado de meu pai, que, apesar da idade, ainda frequenta as lojas quando não está na Espanha. Ou seja, o nosso compromisso é com a excelência dos produtos que vendemos e da forma como vendemos, atendendo cada cliente com o máximo de atenção e cuidado, sem esquecer de inovar. Esse sempre foi o diferencial da nossa família: transformar o ato de vender em um gesto de acolhimento.