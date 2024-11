ALÔ ALÔ

Ticiana Villas-Boas vem a Salvador com alguns dos principais arquitetos do país para festa de 15 anos do Alô Alô Bahia

Ela trará consigo renomados arquitetos parceiros da marca, como Sig Bergamin, Murilo Lomas, João Armentano, Marilia Pellegrini e Giuliana Torre

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 21:50

Ticiana Villas-Boas Crédito: divulgação

As empresárias baianas Ticiana Villas-Boas e Tatiana Amorim, à frente da marca +55design, marcarão presença na celebração dos 15 anos do Alô Alô Bahia, em Salvador, no próximo dia 29. Elas trarão consigo renomados arquitetos parceiros da marca, como Sig Bergamin, Murilo Lomas, João Armentano, Marilia Pellegrini e Giuliana Torre, entre outros, totalizando cerca de 12 convidados.

A +55 destaca-se por seu mobiliário exclusivo, assinado por 14 designers sob a curadoria de Clarissa Schneider. A marca, com loja em São Paulo, valoriza cada detalhe do processo criativo, desde a seleção de materiais até a produção final, refletindo a rica cultura brasileira em suas peças.

Ticiana Villas-Boas expressou sua satisfação em participar dos 15 anos do portal: “Acompanho o Alô Alô Bahia desde o início e me sinto orgulhosa de fazer parte dessa história. Por isso, faço questão de estar presente nesse momento tão importante. Não apenas por sermos baianas e estarmos com pessoas tão queridas nessa terra cheia de axé, mas também porque a valorização das expressões artísticas e produções brasileiras é um dos pilares da +55design”.

Entre os melhores do mundo

Um total de oito bares brasileiros, incluindo endereços de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, estão entre os 500 melhores do mundo em 2024. É o que aponta a edição atual do ranking Top 500 Bars, divulgada na íntegra no último domingo. O Purgatório ficou na 430ª posição. O bar funciona no bairro de Pituba e serve drinques clássicos e autorais em uma carta assinada pelo bartender Jonathan Albuquerque. É a primeira vez que um bar do Norte/Nordeste entra na seleta lista mundial.

Novo píer na Barra

O restaurante Egeu, na Ladeira da Barra, acaba de ganhar um novo espaço debruçado sobre a Baía de Todos-os-Santos. Trata-se do Píer VinteOitoTrinta, projetado para receber até 75 pessoas. O píer funciona anexo ao restaurante, de frente para o mar da Barra. O projeto ficou a cargo de Tissiana Oliveira, da BMT Arquitetura. O local é especializado em petiscos, chopps e drinks – ideal para um fim de tarde entre amigos.

Fátima Suarez Crédito: Ives Padilha/divulgação

Jornada de dança

A 14ª Jornada de Dança da Bahia vai ser realizada a partir de hoje em Salvador. Até o dia 17 deste mês, a cidade vai se tornar palco do evento que reúne artistas, educadores e amantes da dança em uma programação diversificada com preços populares – ou até de graça – e conta com artistas de todo o Brasil, além dos países Cabo Verde, Estados Unidos, Alemanha e Malásia. Este ano, há ocupação de espaços como a Sala do Coro do Teatro Castro Alves, o Museu de Arte da Bahia (MAB), a Escola de Dança da UFBA e praças públicas. A organização é de Fátima Suarez.

Taís Araújo e Lázaro Ramos Crédito: divulgação

Festa no Rio Vermelho

Taís Araújo e Lázaro Ramos passaram o fim de semana em Salvador, entre amigos. No domingo, estiveram no restaurante Dom Aleixo, no Rio Vermelho, para a comemoração do aniversário de José Carlos Arandiba, o Zebrinha. Com mais de 50 anos de carreira, José Carlos é diretor e coreógrafo do Balé Folclórico da Bahia e do Bando de Teatro Olodum. É também jurado técnico da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, desde 2022.

