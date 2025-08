ALÔ ALÔ

Wagner Moura volta aos palcos em Salvador com peça inédita em outubro

Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 pelo longa O Agente Secreto, baiano encena texto de Ibsen

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 05:00

Wagner Moura Crédito: @dolanne.d./Reprodução

Após conquistar o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025 pelo longa O Agente Secreto, o ator baiano Wagner Moura se prepara para um retorno especial aos palcos — e Salvador será o ponto de partida. Será a primeira vez que ele se apresenta na capital baiana após mais de uma década dedicada majoritariamente ao cinema e à TV. >

Moura será o protagonista de O Julgamento, texto original da peça Um Inimigo do Povo, clássico do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, com direção da premiada cineasta e diretora teatral Christiane Jatahy. Segundo apuração exclusiva do Alô Alô Bahia, a estreia acontece no início de outubro, com patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O local da apresentação ainda está em definição.>

Escrita em 1882, a peça conta a história de um médico que descobre a contaminação da água em uma cidade turística e, ao tentar alertar a população, passa a ser perseguido pelas autoridades e pela elite local. A trama, marcada por dilemas éticos e políticos, segue atual e, segundo Moura, tem pontos de diálogo com O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, que também levou o prêmio de Melhor Diretor em Cannes este ano.>

Bahia Marina recebe balada diurna com café, brunch e música eletrônica>

Em sintonia com um novo estilo de vida adotado pela geração Z, Salvador será palco de um evento que mistura música eletrônica, gastronomia e café no lugar do álcool. No dia 30 de agosto, a partir das 10h, a Bahia Marina recebe a segunda edição do Brunch Garden, uma espécie de “coffee party” ao ar livre, no restaurante Leto Gastronomia. Os ingressos estão à venda na plataforma Ticket Maker.>

A festa terá DJ Copolla no comando da pista, drinks autorais com e sem álcool, brunch completo e cafés especiais — tudo isso com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O formato, já consolidado em cidades como Londres, Barcelona e Nova York, cresce também no Brasil, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, com um público que prefere aproveitar o dia e reservar a noite para descansar.>

Flor Gil Crédito: Mariana Valente/divulgação

Show no Rio Vermelho>

Flor Gil, neta de Gilberto Gil, desembarca em Salvador para um show especial na Casa da Mãe, no bairro do Rio Vermelho. A apresentação será realizada nos dias 15 e 16 de agosto e marca uma das primeiras performances no Brasil após o lançamento de seu álbum de estreia, Cinema Love. Lançado em abril, o disco reúne influências do MPB, R&B e indie pop, com nove faixas autorais e participações de artistas como Carol Biazin, MARO e Vitão. A faixa Saudade, composta por Gilberto Gil, é interpretada por Flor em dueto com Vitão.>

Emanuelle Araújo Crédito: divulgação

Em homenagem a Clara Nunes>

A atriz e cantora baiana Emanuelle Araújo dá vida à cantora Clara Nunes no musical Clara Nunes – A Tal Guerreira, que estreia nesta sexta-feira (8), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A temporada homenageia a artista mineira, que completaria 83 anos no próximo dia 12 de agosto. No espetáculo, Emanuelle revive a trajetória da artista, desde a infância em Caetanópolis (MG) até sua consagração nacional. Com direção de Jorge Farjalla e texto assinado por ele e por André Magalhães, a montagem tem todos os diálogos em versos — uma referência ao clássico Gota d’Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes.>

Luis Eduardo Magalhães Filho Crédito: Elias Dantas

Festa no Tira-Chapéu>

A construtora Santa Helena celebrou seus 50 anos com o evento Move On, no sábado (2), no Palacete Tira-Chapéu, em Salvador. Reunindo cerca de 250 convidados, a manhã foi marcada por atividades de bem-estar como yoga, dança, pilates e treino funcional, além de quick massage, brunch saudável e música do DJ Léo Melo. O CEO Marcelo Athayde, ao lado de diretores, conselheiros e parceiros, destacou o novo momento da marca e seus próximos desafios. A programação incluiu ainda homenagem ao Hospital Martagão Gesteira e doações para o Abrigo São Gabriel. O acionista da empresa Luis Eduardo Magalhães Fil>

O novo escritório de Nizan>

A revista Forbes destacou na sexta-feira o novo escritório de Nizan Guanaes, em São Paulo. O projeto, assinado por Sig Bergamin e Murilo Lomas, imprime a personalidade intensa e criativa do publicitário baiano em cada detalhe. Com tons de vermelho dominando o ambiente — das paredes à iluminação —, o espaço foi inspirado em um sótão da casa de Tom Ford, em Nova York. A proposta de Nizan era clara: um escritório “barulhento, vibrante e explosivo”. Além do impacto visual, o ambiente abriga uma galeria de retratos em preto e branco de grandes nomes como Steve Jobs, Clarice Lispector, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mandela, Basquiat, Pelé e outros ícones da criatividade e influência cultural.>

Um gesto de amizade A amizade entre dois ícones da literatura e dramaturgia brasileira ganha destaque na Flipelô 2025. O livro Cartas: Dias Gomes – Jorge Amado, que reúne correspondências entre os dois autores, será lançado depois de amanhã, às 17h30, no Centro Histórico de Salvador. A publicação inaugura a coleção Um Gesto de Amizade, da Editora Casa de Palavras, ligada à Fundação Casa de Jorge Amado. A organização e notas do volume são assinadas por Bete Capinam e Paloma Jorge Amado.>

Atração confirmada O Camarote Salvador deu início ao aquecimento para o Carnaval de 2026 com o anúncio da primeira atração: Bell Marques se apresenta no domingo de folia, dia 15 de fevereiro. “Voltar como destaque em 2026 é uma honra”, disse Bell, celebrando o retorno ao palco do camarote, onde já se apresentou em outras edições. O Camarote Salvador funciona no circuito Barra-Ondina.>