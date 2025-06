ARTIGO

Antônio querido do povo

Ele não é apenas o santo casamenteiro — é o santo da justiça, da caridade e da palavra

Na Bahia, a sua devoção é tradição que mistura fé e cultura. E no meu caso, essa fé sempre foi muito próxima, quase doméstica. Minha bisavó, Dindinha Filó, fundadora do povoado de Boa Vista, em Conceição do Coité, escolheu Santo Antônio como padroeiro da comunidade. Cresci cercado por sua imagem, suas trezenas e ladainhas. A cada ano, minha família reacende a chama dessa fé com a fogueira na noite da véspera do dia 12 de junho — um momento de encontro, oração, alegria e resistência cultural. E da missa com a procissão do andor no próprio dia 13.>