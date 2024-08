ARTIGO

Bahia: potencial para liderar a transição energética

Com seu vasto potencial em energias renováveis, a Bahia tem a oportunidade de se firmar como líder na transição energética do Brasil

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 05:00

A Bahia desponta como um dos estados brasileiros com maior potencial para liderar a transição energética no país, graças aos avanços significativos em energia solar, eólica e produção de biocombustíveis. No evento Agenda Bahia, realizado pelo CORREIO em 23 de agosto, especialistas destacaram o estado como protagonista na busca por uma matriz de energia mais limpa e sustentável.

A energia eólica é um dos pontos fortes da Bahia, que lidera a capacidade instalada no Brasil, responsável por mais de 30% da geração nacional, conforme a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica). A geografia do estado, com ventos fortes e constantes ao longo de sua extensa costa, oferece condições ideais para a expansão dessa fonte renovável, consolidando-a como uma das principais na matriz elétrica brasileira.

Além disso, a energia solar tem encontrado terreno fértil na Bahia, com alto índice de radiação solar durante todo o ano. Projetos de usinas solares têm proliferado, especialmente no semiárido baiano, atraindo investimentos e gerando oportunidades econômicas nas regiões mais secas. A diversificação da matriz energética local é uma consequência direta desse crescimento, impulsionando o desenvolvimento sustentável.

A produção de biocombustíveis também se destaca na Bahia, com forte presença de etanol e biodiesel, utilizando matérias-primas locais como cana-de-açúcar, milho e oleaginosas. Com incentivos à pesquisa e inovação, o estado tem se posicionado como um polo de desenvolvimento de novas tecnologias, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa e promovendo a sustentabilidade do agronegócio.

Apesar dos avanços, o estado ainda enfrenta desafios significativos, como a necessidade de investimentos em infraestrutura para conectar as fontes renováveis aos centros consumidores e o fortalecimento da pesquisa e capacitação de mão de obra especializada. Esses fatores são cruciais para garantir a competitividade e a sustentabilidade a longo prazo.

O destaque da Bahia na transição energética é fruto de uma combinação de condições climáticas favoráveis, políticas públicas eficientes e um ambiente de negócios atrativo para investimentos. A aposta em fontes de energia limpa não só contribui para a mitigação das mudanças climáticas, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico do estado, promovendo uma nova era de crescimento sustentável.