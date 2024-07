VIVA O POVO NEGRO BRASILEIRO

'Baianos não se renderam ao jugo português', diz João Jorge

A Fundação Cultural Palmares tem a missão de preservar e fortalecer a cultura negra brasileira no contexto do decolonialismo. E no exercício da presidência desta importante instituição, sinto-me no dever de compartilhar breve reflexão sobre a participação ativa do povo preto no 2 de julho.