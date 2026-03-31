ARTIGO

Boca de Brasa: um exercício do olhar

O povo se vira, faz do limão um suco de frutas e bota pra ferver

F Fernando Guerreiro

Publicado em 31 de março de 2026 às 05:00

Esse ano a Fundação Gregório de Mattos está completando 40 anos e o Boca de Brasa é seu projeto mais longevo. Criado com o objetivo de apoiar e dar visibilidade aos movimentos artísticos que surgem e se desenvolvem fora do chamado eixo centro orla de Salvador, o Boca passou por vários momentos de descontinuidade, até que o trouxe de volta em 2014, já como Presidente da FGM.

No ultimo fim de semana realizamos mais uma edição do Movimento/ Festival BDB, um grande encontro reunindo alunos, artistas, grupos e coletivos ligados a chamada Arte Periférica, conceito muito flexível, mas que pode ser usado na falta de uma definição melhor. O que pude ver, ouvir e sentir me surpreendeu e me coloquei na posição de aluno curioso, atento, entendendo que precisamos olhar fora da bolha, da nossa zona de conforto e preconceito.

Sim, existe vida inteligente muito além da violência em Valéria, Cajacity, Suburbio, Cidade Baixa, Mussurunga... E a revolução está aí! Assustado cara leitora, mas é a pura verdade. De onde surgiram a maioria dos artistas e movimentos da nossa soteropolis? O povo se vira, faz do limão um suco de frutas e bota pra ferver. E nós, astronautas do mundo paralelo da cultura comportada e previsível, muitas vezes achamos tudo estranho e esquisito.

Me fascinei com coletivo CASA CRIOLA, que ressignifica o conceito Drag numa leitura impactante, me deslumbrei com o desfile do PERIFERIA DO FUTURO, projeto do modelo Carlos Cruz que prepara mais de 200 jovens periféricos para o mundo da moda, tremi nas bases com os aulões de METE DANÇA, com a galera arrepiando nos saltos e compassos, sem falar da CLUBE DAS MINAZ , ocupando o espaço essencialmente masculino do Stand Up com as narrativas femininas. Isso sem falar do Coletivo UZARTE, DJS, dos grupos de teatro e audiovisual contando e cantando realidade e memoria de bairros fundamentais de nossa cidade.

Não posso esquecer dos artistas convidados presentes para encerrar cada noite de programação, e aí DUQUESA desponta como ponto focal. Uma multidão se aglomerou para ver essa mulher empoderada e me acendeu um questionamento: nós, circuito Centro/Barra/Pituba estamos preparados para ela? A resposta é nãoooooo. A BRABA chegou e tomou conta da parada com um show que entregou ousadia e disruptura. Porrada no leite ralo dos caretas, susto e qualidade musical. E aí vem o povo: quem é ela, nunca ouvi falar, ela rebola demais, fala de bunda... Vamos referenciar o titulo desse artigo e dizer que precisamos deixar de preconceito e abrir o nosso olhar e percepção para tudo que está acontecendo a nossa volta. A negona de Feira de Santana já ultrapassou milhões de views no Tinny Desk, lota shows no Brasil e virou uma voz importante nos movimentos. Assim como ela muita gente boa está aí, fora de nosso radar, botando pra f...

O mundo roda, anda, numa velocidade incrível, e muita gente fica mergulhado no saudosismo, enquanto a perifa está fervendo. Vamos pra cima!