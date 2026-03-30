Processo parado: Justiça ainda não decidiu pela prisão de parentes acusados de estupro de menina

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Bruno Wendel
Publicado em 30 de março de 2026 às 15:43
Apesar do pedido do Ministério Público da Bahia (MPBA), feito há pouco mais de seis meses, a Justiça baiana ainda não decidiu se acata ou não a prisão de três homens de uma mesma família, acusados de terem estuprado uma menina em Santo Amaro da Purificação.
Segundo o MPBA, os crimes teriam sido praticados pelo padrasto, Leonardo Bispos dos Santos, o companheiro da mãe da criança; pelo tio, Antônio Balbino; e por Fábio dos Santos, que convivia com a avó materna e era considerado pela vítima como avô. “É um absurdo! Já foram ouvidas 29 testemunhas e, até agora, nada”, diz o pai da vítima, Vagner Soares.
Justiça ainda não decide sobre prisão de familiares acusados de estupro
Os réus foram presos durante a operação Anjo Liberto, no mês de junho de 2021. A violência sexual foi confirmada por exames periciais. Na ocasião, a vítima detalhou os abusos.