COLUNA BRUNO WENDEL

Processo parado: Justiça ainda não decidiu pela prisão de parentes acusados de estupro de menina

Pedido do MPBA foi feito há mais de seis meses, mas decisão segue pendente; caso ocorreu no Recôncavo baiano

Bruno Wendel

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:43

Menos de 1% das crianças vítimas de estupro na Bahia consegue fazer aborto legal Crédito: Pexels

Apesar do pedido do Ministério Público da Bahia (MPBA), feito há pouco mais de seis meses, a Justiça baiana ainda não decidiu se acata ou não a prisão de três homens de uma mesma família, acusados de terem estuprado uma menina em Santo Amaro da Purificação.

Segundo o MPBA, os crimes teriam sido praticados pelo padrasto, Leonardo Bispos dos Santos, o companheiro da mãe da criança; pelo tio, Antônio Balbino; e por Fábio dos Santos, que convivia com a avó materna e era considerado pela vítima como avô. “É um absurdo! Já foram ouvidas 29 testemunhas e, até agora, nada”, diz o pai da vítima, Vagner Soares.

Justiça ainda não decide sobre prisão de familiares acusados de estupro 1 de 28