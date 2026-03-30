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Processo parado: Justiça ainda não decidiu pela prisão de parentes acusados de estupro de menina

Pedido do MPBA foi feito há mais de seis meses, mas decisão segue pendente; caso ocorreu no Recôncavo baiano

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:43

Menos de 1% das crianças vítimas de estupro na Bahia consegue fazer aborto legal
Menos de 1% das crianças vítimas de estupro na Bahia consegue fazer aborto legal Crédito: Pexels

Apesar do pedido do Ministério Público da Bahia (MPBA), feito há pouco mais de seis meses, a Justiça baiana ainda não decidiu se acata ou não a prisão de três homens de uma mesma família, acusados de terem estuprado uma menina em Santo Amaro da Purificação.

Segundo o MPBA, os crimes teriam sido praticados pelo padrasto, Leonardo Bispos dos Santos, o companheiro da mãe da criança; pelo tio, Antônio Balbino; e por Fábio dos Santos, que convivia com a avó materna e era considerado pela vítima como avô. “É um absurdo! Já foram ouvidas 29 testemunhas e, até agora, nada”, diz o pai da vítima, Vagner Soares.

Justiça ainda não decide sobre prisão de familiares acusados de estupro

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Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) por Divulgação/PCBA
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
Leilane e Andrey foram presos por estupro de vulnerável por Reprodução
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Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca) por Divulgação/ PCBA
Dercca por Haeckel Dias/Polícia Civil
Delegacia de Repressão a Crime Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) por Arisson Marinho/CORREIO
Sede da Dercca, em Salvador por Millena Marques/CORREIO
Homem foi levado à Dercca, onde foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça por Haeckel Dias/PC
Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em Salvador — Foto: Divulgação/Polícia Civil por Foto: Divulgação/Polícia Civil
Crianças têm quatro e oito anos; agressor foi autuado por estupro de vulnerável por Arquivo Correio
Violência infantil por Shutterstock
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Justiça pode entender como estupro de vulnerável se vítima for menor de idade por Marcello Casal Jr./Arquivo/Agência Brasil

Os réus foram presos durante a operação Anjo Liberto, no mês de junho de 2021. A violência sexual foi confirmada por exames periciais. Na ocasião, a vítima detalhou os abusos.

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