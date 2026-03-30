Policiais na mira: Bahia registra seis mortes em poucos meses

Bruno Wendel
Publicado em 30 de março de 2026 às 10:14
Violência sem freios: de janeiro até agora, seis policiais militares foram mortos na Bahia — um dado que acende um alerta sobre o avanço da criminalidade e o nível de confronto no estado. O caso mais recente ocorreu em Candeias, quando o sargento da reserva Romão Roberto dos Santos, de 65 anos, foi baleado durante um assalto, no último dia 22.
Quando agentes de segurança passam a ser alvo, o impacto vai além das estatísticas: revela um cenário em que o crime desafia diretamente o Estado. Para a sociedade, isso significa mais tensão nas ruas, aumento das operações policiais e maior risco de confrontos.
Bahia registra seis mortes em poucos meses
Nesse contexto, a população fica exposta a uma violência cada vez mais intensa e a um clima de insegurança que afeta a todos.