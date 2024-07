VIOLÊNCIA SEXUAL

Três homens de uma família serão interrogados em caso de estupro de menina em Santo Amaro

Nesta terça-feira (23), às 9h, acontece a audiência de instrução do processo que apura o estupro de uma menina, que era violentada desde os quatro anos por três homens da mesma família dela, em Santo Amaro da Purificação, na região do Recôncavo baiano.

O crime foi praticado pelo padrasto, pelo tio e companheiro da avô. Os réus foram presos durante a operação Anjo Liberto, no mês de junho de 2021, onde foi apontado que a menina sofria abuso sexual, comprovado por meio de exames periciais. Na ocasião, a vítima descreveu, com riqueza de detalhes, os atos sexuais sofridos, praticados pelo padrasto Leonardo, então companheiro da sua mãe Kássia, pelo tio Antônio Balbino e pela pessoa que considerava como avô, Fábio, quem convivia com a sua avó materna à época.