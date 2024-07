BAHIA

Funcionários acuados e pânico nas escolas: Comando Vermelho impõe terror em Salvador

Funcionários da Embasa viveram momentos de terror nesta quinta (18), quando traficantes trocaram tiros no entorno unidade regional do Alto da Bola, onde funciona uma área operacional na Federação. O Comando Vermelho ocupou a região que há pouco tempo era do Bonde do Maluco.

A situação foi tão tensa, que os trabalhadores tentaram sair no meio do confronto, mas foram impedidos pela direção, que trancou todo mundo - com razão, imagina alguém circulando no bangue-bangue de metralhadoras e fuzis? Segundo policiais acionados para o local, os funcionários temiam que o pessoal do BDM pulasse o muro da unidade, que é baixo, para escapar do ataque, como já aconteceu outras vezes.