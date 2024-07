LESÃO

Mulher é baleada no nariz dentro de carro na avenida Mãe Stella de Oxóssi

Uma mulher de 57 anos foi atingida no nariz por disparos de arma de fogo no viaduto Mãe Estela de Oxóssi, no trecho de São Cristovão, em Salvador. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (17).