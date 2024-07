BRIGA

Homem é morto a tiros após discussão em comunidade indígena de Porto Seguro

Um homem foi morto a tiros na comunidade de Guaxuma, em Porto Seguro, no sul do estado. Suspeito de matar Buripati Barbosa da Conceição já foi preso.

O caso foi registrado durante o final de semana, no último sábado (13). De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, o crime ocorreu depois de uma discussão entre a vítima e o autor.