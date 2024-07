SUDOESTE

Policial Militar é morto pela mulher em Vitória da Conquista

Um policial militar foi encontrado morto com marcas de tiros em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. No mesmo local, o corpo de uma mulher também com marcas de tiros foi encontrado. Os corpos foram encontrados na manhã desta segunda-feira (15) por uma guarnição da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) no interior de uma casa, no bairro Felícia.