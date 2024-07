POLÍCIA INVESTIGA

Idoso de 70 anos é encontrado morto na Estação da Lapa

Corpo estava no subsolo do local

Um idoso de 70 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (14) na Estação da Lapa, em Salvador. O corpo estava no subsolo do local.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Lapa, que informou ter apenas as informações do Samu.