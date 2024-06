Arraiá do Lapa tem programação gratuita durante o mês de junho

As atrações acontecem até o dia 29

O Arraiá do Shopping Center Lapa terá programação gratuita durante o mês de junho. A abertura ocorreu na quinta (6), mas as atrações acontecem até o dia 29.

O evento será na Praça de Eventos (piso 1) e seguirá o horário de funcionamento do shopping. O público vai encontrar trio nordestino, karaokê junino, com início às 15h e professores de dança para quem quiser participar do arrasta-pé.