CRIME

Homem é encontrado morto em matagal em Feira de Santana

O corpo de Alexandre Azevedo Moreira estava com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo

Um homem foi encontrado morto, na noite de quarta-feira (17), em um matagal do bairro Lagoa de Subaé, na cidade de Feira de Santana. O corpo de Alexandre Azevedo Moreira estava com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Segundo informações da Polícia Civil, no local, os policiais encontraram a moto da vítima que foi entregue aos seus familiares. Foram emitidas as guias para perícia e remoção do corpo. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga o caso.