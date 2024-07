BAHIA

Líder de facção é morto em confronto com a Polícia

"Patolino" atuação na região Norte e foi encontrado na cidade de Capim Grosso

Da Redação

Publicado em 18 de julho de 2024 às 08:25

Thomas Douglas Araújo Crédito: Divulgação/SSP

Equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e das Polícias Militar (Cipe Caatinga) e Civil (Depin) localizaram, nesta quinta-feira (18), o 2 de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública. Thomas Douglas Araújo dos Santos Silva, o "Patolino", liderava uma facção com atuação na região Norte e foi encontrado na cidade de Capim Grosso.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, ele era envolvido com tráficos de drogas e armas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Patolino entrou em confronto com os policiais e acabou atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

Com ele foram apreendidos uma submetralhadora calibre 40, uma espingarda calibre 12, uma pistola, carregadores, munições, um colete tático balístico, drogas e uma balança. Patolino, segundo as investigações e ações de inteligência, pretendia atacar integrantes de uma facção rival em cidades da região Norte do estado.

Material apreendido Crédito: Divulgação/SSP

"A integração das Forças Federais e Estaduais impediu que os ataques acontecessem. Só neste caso retiramos das ruas três armas de fogo que seriam utilizadas para crimes graves contra a vida, com o objetivo de violentar algumas comunidades", destacou o coordenador da Ficco Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.