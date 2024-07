OPERAÇÃO BASTILHA

Mais de 100 policiais civis participam de operação em Salvador

Mandados são cumpridos contra um grupo envolvido com narcotráfico e crimes contra a vida

Mais de 100 policiais participam de uma operação na manhã desta quinta-feira (18) contra um grupo envolvido com narcotráfico e crimes contra a vida. Os mandados estão sendo cumpridos em bairros de Salvador.

As investigações da polícia apontam que suspeitos montaram uma verdadeira fortaleza para evitar a operação. "O que demanda uma ação cirúrgica para neutralizar os criminosos e responsabilizá-los perante a Justiça pelos crimes perpetrados", diz a nota enviada pela Polícia Civil.

Policiais do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e da Coordenação de Operação e Recursos Especiais (Core), com cães do Canil da unidade tática especial, buscam drogas e armas nos pontos de busca, alvos de dezenas de mandados de busca e apreensão.