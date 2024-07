OPERAÇÃO PALMARES

Após prisão de suspeito de matar Binho do Quilombo, PF cumpre oito mandados em Salvador

Segundo a polícia, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária

Da Redação

Publicado em 18 de julho de 2024 às 08:00

Polícia Federal Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quinta-feira (18), mandados de busca e apreensão e de prisão com o objetivo de apurar a autoria do assassinato de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo. Um suspeito de envolvimento na morte foi preso na tarde de quinta-feira (17), no Salvador Shopping.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontaram que os suspeitos usaram no crime um veículo fraudado adquirido em nome de terceiro, financiado com o uso de documentos falsificados. O número de celular utilizado por um dos investigados à época do crime foi cadastrado em nome desta mesma pessoa.

Ainda de acordo com a polícia, as investigações demoraram devido ao uso de documentos falsos e do celular em nome de outra pessoa. Após a identificação da pessoa que usava o celular, os dois mandados de prisão foram expedidos. As investigações se iniciaram na Polícia Federal em setembro de 2017, poucos dias após o delito, que foi praticado no dia 19 de setembro do mesmo ano.