Pedro Bial apresenta Linha Direta especial sobre assassinato de Mãe Bernadete

Dos cinco homens denunciados pela morte da líder quilombola, três estão foragidos e foram incluídos no Baralho do Crime da SSP

Publicado em 22 de maio de 2024 às 09:02

O programa Linha Direta desta quinta-feira (23) vai retratar o caso do assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete, morta em 17 de agosto de 2023.

Sob o comando de Pedro Bial, o Linha Direta apresenta entrevistas com familiares de Mãe Bernadete, como de Jurandir Wellington Pacífico, filho da líder, e traz uma investigação sobre o caso.

Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional Crédito: Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq

Em novembro do ano passado, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou cinco pessoas investigadas por suspeita de participação no assassinato da líder do Quilombo Pitanga de Palmares, localizado entre as cidades de Simões Filho e Candeias, na região metropolitana de Salvador.

Foram denunciados Arielson da Conceição Santos, Josevan Dionísio dos Santos, Marílio dos Santos, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus. A denúncia foi recebida pela 1º Vara Criminal da comarca de Simões Filho.

Dos cinco homens denunciados, três estão foragidos e foram incluídos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Na carta mais alta do naipe, o ‘Ás de Ouros’, foi adicionado Marilio dos Santos, o “Maquinista” ou “Gordo”.

Ele é apontado como uma das lideranças do grupo criminoso que age nas cidades de Simões Filho e São Sebastião do Passé. Sendo alvo da Operação Pacific, da Policia Civil, que apurou a morte de Mãe Bernadete. Investigações apontam que o criminoso agiu como o mandante e mentor intelectual do crime.

O novo representante da carta ‘Dama de Ouros’ é Ydney Carlos dos Santos de Jesus, conhecido como “Café”. Na posição de gerente do tráfico local e sendo apontado na denúncia do MP como subordinado e ‘braço’ direito de “Maquinista”, “Café” teria auxiliado no plano de execução da ialorixá.

Por fim, na carta ‘Nove de Ouros’ foi inserido Josevan Dionisio dos Santos, o “BZ” ou “Buzuim”. Possuindo dois mandados de prisão pelos crimes de homicídio e roubo, ao receber a ordem de “Maquinista” e instrução de “Café”, Josevan é apontado como um dos executores imediatos do crime.

Crime

A líder da Comunidade Remanescente de Quilombo Pitanga de Palmares, em Simões Filho, foi assassinada na noite do dia 17 de agosto. Segundo testemunhas, bandidos armados invadiram o terreiro, amarraram pessoas e executaram a tiros Mãe Bernadete. Segundo uma fonte ligada à vítima, os bandidos fugiram levando os celulares dos familiares. Uma das moradoras do quilombo chegava ao local quando ouviu os tiros e se escondeu dentro de um carro.

Mãe Bernadete era mãe de Flavio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como 'Binho do Quilombo', que foi assassinado em 2017 dentro de seu carro, em frente à Escola Centro Comunitário Nova Esperança, em Pitanga dos Palmares. Ela estava à frente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq).