PARA MAIO

Primeira audiência do caso Mãe Bernadete é remarcada por ausência de testemunha

A primeira audiência do caso Mãe Bernadete, que ocorreria nesta quinta-feira (4), foi remarcada para o dia 2 de maio por ausência de uma das testemunhas de defesa. Na ocasião, a audiência chegou a ser aberta e o pregão foi realizado. Estavam presentes no momento, os réus e seus defensores, bem como os representantes da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conac) e os advogados. A nova audiência será realizada para oitiva de testemunha arrolada pela defesa e interrogatório dos réus.

O Ministério Público estadual denunciou cinco homens pelo assassinato da líder do ‘Quilombo Caipora’ Maria Bernadete Pacífico Moreira, Mãe Bernadete, por homicídio qualificado por motivo torpe, de forma cruel, com uso de arma de fogo e sem chance de defesa da vítima. Foram denunciados Arielson da Conceição Santos, Josevan Dionísio dos Santos, Marílio dos Santos, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus. A denúncia foi recebida pela 1º Vara Criminal da comarca de Simões Filho.

Dos cinco homens denunciados, três estão foragidos e foram incluídos, nesta quarta-feira (3), no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Na carta mais alta do naipe, o ‘Ás de Ouros’, foi adicionado Marilio dos Santos, o “Maquinista” ou “Gordo”. Ele é apontado como uma das lideranças do grupo criminoso que age nas cidades de Simões Filho e São Sebastião do Passé. Sendo alvo da Operação Pacific, da Policia Civil, que apurou a morte de Mãe Bernadete. Investigações apontam que o criminoso agiu como o mandante e mentor intelectual do crime.