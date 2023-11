Filho de mãe Bernadete questiona denunciados pela morte da líder quilombola

Jurandy Wellington Pacífico questionou a autoria e a motivação da morte de sua mãe, a líder quilombola mãe Bernadete. O Ministério Público estadual denunciou cinco homens nesta quinta-feira (16), quatro deles são apontados como integrantes de facção criminosa de tráfico de drogas, mas Jurandy não acredita na versão da polícia. Para ele, houve um mandante.



“Essa denúncia do jeito que foi feita, a família juntamente com a comunidade não acredita nessa hipótese do tráfico de drogas. O que nós acreditamos é que o tráfico de drogas foi pago para isso, tanto que entrou na casa com cinco pessoas e só matou minha mãe”, relatou o filho.