JUSTIÇA

Suspeito de assassinar Binho do Quilombo, filho de Mãe Bernadete, é preso em Salvador

Foi preso na tarde desta quarta-feira (17) o homem suspeito de assassinar Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo. O líder do Quilombo Pitanga dos Palmares foi executado em 2017, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A informação foi confirmada pelo advogado da família David Mendez.

O homem foi preso no Salvador Shopping, na capital baiana. O empreendimento foi procurado pelo CORREIO, mas não quis emitir posicionamentos.

"Para a gente é uma alegria, porque o assassinato de Binho precede o assassinato de Mãe Bernadete, e é uma liderança tão importante quanto", comentou o defensor, em referência à execução de Maria Bernadete Pacífico Moreira, morta em 17 de agosto de 2023. "Essa prisão que ocorreu hoje, é muito mais uma reverberação da repercussão da morte de Mãe Bernadete e a amplitude em termos de repercussão social, mediática, nacional, internacional, do que qualquer outra coisa", acrescentou.

"Não me interessa quais são os motivos que fizeram com que a Polícia Federal (PF) se movimentasse e o inquérito tivesse andamento, resultando nessa prisão. Eu tenho que saudar, que pela primeira vez em seis anos, nós tivemos algum avanço objetivo nessa investigação", celebra David, em entrevista ao CORREIO.

A prisão foi efetuada pela Polícia Federal (PF), responsável pelas investigações tanto do assassinato de Binho, como de sua mãe. Aos questionamentos, a PF respondeu que ainda está organizando as informações para emitir esclarecimentos oficiais sobre a prisão. O CORREIO aguarda mais informações do órgão.