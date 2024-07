ENTERRADOS

Polícia encontra três cadáveres escondidos em fazenda na Bahia

Três corpos foram encontrados nas imediações de uma fazenda na zona rural de Barra do Choça, no centro sul da Bahia, na tarde de quinta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, trata-se dos cadáveres de dois homens e uma mulher, todos sem identificação formal. Os corpos estavam enterrados e cobertos por galhos.

A Delegacia Territorial (DT/ Barra do Choça) expediu as guias para remoção e perícia e a unidade policial realiza diligências e colhe depoimentos para apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.