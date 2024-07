SALVADOR

Corpo de bebê morto em Valéria aguarda família para ser liberado

O corpo do bebê de um mês e 12 dias que morreu na quinta-feira (18), no bairro de Valéria, em Salvador, aguarda um familiar para que seja liberado do Instituto Médico Legal (IML). Segundo informações do Departamento de Polícia Técnica (DPT), a vítima deu entrada no IML no final da tarde de ontem e todos os exames periciais já foram concluídos.