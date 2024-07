CAOS NO TRANSPORTE

Estações do metrô ficam lotadas após falha em cabos da linha 2

Um dos trens ficou parado na altura da Estação Imbuí

Da Redação

Publicado em 19 de julho de 2024 às 07:47

Multidão tenta acessar metrô em Salvador Crédito: Reprodução

Com a lentidão nas viagens dos trens do metrô, usuários do sistema se aglomeram nas estações da linha 2, na manhã desta sexta-feira (19). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma multidão aguardando a chegada dos trens para conseguir se deslocar.

A linha 2 tem 12 estações que vão do Acesso Norte - onde acontece a integração com a linha 1 - até o Aeroporto. Em toda extensão, usuários têm que esperar além do tempo normal, para conseguir entrar nos trens.

Segundo a CCR Metrô Bahia, o problema foi ocasionado pelo rompimento de um cabo da rede elétrica aérea, chamado catenária.

Os trens estão viajando em via singela, ou seja, é preciso que um trem espere outro passar para seguir viagem. Um dos trens está parado na altura da Estação Imbuí.

Equipes de manutenção da CCR estão trabalhando para resolver o problema. "Para minimizar os impactos junto aos clientes, a empresa está nas tratativas para implementação de PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência)", diz a nota da empresa. Para isso, serão utilizados linhas de ônibus entre as estações Acesso Norte e Aeroporto. No entanto, os usuários encontram dificuldades para conseguir seguir viagens nos ônibus na Estação Acesso Norte.

Usuários tentam entrar em ônibus na Estação Acesso Norte Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Apesar da coincidência, o problema não tem a ver com o apagão cibernético que afeta outros sistema de trens pelo mundo. No Brasil, o apagão afetou apenas aplicativos de bancos.

Rotas

Na Estação Imbuí, o desafio começa na chegada. A escada rolante que leva à passarela está sem funcionar. Os portões do terminal foram fechados e uma funcionária orienta os passageiros. Ônibus estão levando os passageiros nos dois sentidos da linha. Quem insistir em pegar o metrô, precisa ir em direção à Rodoviária e o tempo de viagem estimado é de 40 minutos. Quem quer ir no sentido Aeroporto precisa desembarcar em Pituaçu e pegar um ônibus.