TRANSPORTE PÚBLICO

Trens da linha 2 de metrô operam com lentidão nesta sexta-feira

Os trens da linha 2 do metrô de Salvador operam com lentidão na manhã desta sexta-feira (19). Segundo a CCR Metrô Bahia, o problema foi ocasionado pelo rompimento de um cabo da rede elétrica aérea, chamado catenária.

Estações de metrô já têm uma grande movimentação e passageiros aguardam para conseguir se deslocar com o modal. "Para minimizar os impactos junto aos clientes, a empresa está nas tratativas para implementação de PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência)", diz a nota da empresa. Para isso, serão utilizados linhas de ônibus entre as estações Acesso Norte e Aeroporto.

A linha 2 do metrô conta com 12 estações, do Acesso Norte - que faz a integração com a linha 1 - até o Aeroporto, na divisa com Lauro de Freitas.