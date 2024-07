BUG GERAL

Aplicativos de bancos no Brasil ficam fora do ar após apagão cibernético

Usuários do Bradesco reclamaram do problema nas redes sociais. "Queria ver se meu salário caiu na conta e o app do Bradesco tá com problema", reclamou uma cliente, no Twitter. Quem tenta acessar, recebe uma mensagem de erro no acesso.