SALVADOR

Polícia Civil nega sinais de agressões em bebê que chegou morto em posto de saúde; mãe foi liberada

Após ser conduzida para a Delegacia de Homicídios (DH/BTS), a mãe do bebê morto levado para a Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro da Lagoa da Paixão, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (18), foi liberada. Ela prestou depoimento durante a tarde. Em nota, a Polícia Civil informou que a criança não foi encontrada com sinais de violência.