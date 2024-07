LAGOA DA PAIXÃO

Bebê com marcas de agressão morre em Salvador; pais são suspeitos

O pai já não se encontrava no local e a mãe, que ainda permanecia na unidade, foi detida para ser encaminhada para a Polícia Civil a fim de que fossem adotadas todas as providências cabíveis. Na saída do posto policial, a mãe do bebê, que carregava outra criança, disse que o companheiro já tem passagens pela polícia. Ela não comentou o que teria acontecido. Os militares foram até a residência do casal, mas não encontraram o suspeito. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.