POLÍCIA INVESTIGA

Corpo é encontrado dentro de carro submerso em lagoa no sul da Bahia

Um homem foi encontrado morto no último sábado (13) dentro de um carro que estava submerso na Lagoa Portelinha, no município de Uruçuca, no sul da Bahia. A ocorrência aconteceu nas proximidades da BA-262. A vítima foi identificada como Leley da Silva Santos.