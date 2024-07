PONTAL

Corpo de homem é encontrado em praia de Ilhéus

O corpo de um homem não identificado foi encontrado na Praia do Pontal, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, neste sábado (13). Segundo informações da Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT/Ilhéus), expediu as guias periciais e de remoção para o corpo.