MUCURI

Baleia jubarte é encontrada morta em praia do sul da Bahia

Uma baleia jubarte foi encontrada morta na manhã deste sábado (13), no litoral da cidade de Mucuri, no sul da Bahia. O animal de 13 metros de comprimento e cerca de 30 toneladas era uma fêmea e estava encalhada.

Ela foi vista boiando perto do recife de Sebastião Gomes, no município de Caravelas, no sul do estado. Depois, o animal foi encontrado encalhado em Mucuri. Ainda não se sabe o que causou a morte da jubarte.