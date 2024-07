VIOLÊNCIA

Mulher é morta a tiros por dívida de drogas em Feira de Santana, aponta polícia

Corpo da vítima foi encontrado na noite desta terça-feira (17)

Da Redação

Publicado em 17 de julho de 2024 às 18:43

Complexo de Delegacias de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Uma mulher foi encontrada morta na cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia. O caso foi registrado na noite de terça-feira (16).

De acordo com informações do registro da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, Ana Carolina de Jesus Silva, de 21 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo, em uma residência no bairro Jardim Cruzeiro.

A mulher estava no quarto quando dois homens invadiram o local e atiraram em Ana Carolina. Testemunhas informaram que a mulher tinha envolvimento com um grupo criminoso e estava com uma dívida de drogas, o que pode ter motivado o crime.

Policiais militares da 66ª Companhia de Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados. Ao chegarem, os PMs constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).